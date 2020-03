Taglio stipendi ai calciatori? Lunedì incontro bollente: chiara la richiesta degli atleti

Sembra ormai chiaro che i calciatori dovranno rinunciare ad una parte del loro ingaggio. Il Corriere dello Sport spiega: “Lunedì andrà in scena una videoconferenza tra le parti – Figc , leghe e Assocalciatori – che si preannuncia abbastanza bollente”. Posizioni ancora distanti: “L’Assocalciatori si è resa disponibile al dialogo e vorrebbe agevolare i patron. CR7 e compagni accetterebbero una parziale riduzione dei compensi. Ma, secondo quanto filtra, non prenderebbero in considerazione una soluzione così drastica come lo stop totale dei pagamenti a marzo, aprile e forse maggio. Non lo ritengono corretto. Molti atleti, in Serie A, attendono ancora di ricevere la paga di gennaio e febbraio, mesi in cui la terza industria del Paese era tutt’altro che ferma”.