GdS – Inter, controllo al motore per Inzaghi: “Studia la svolta per questi tre”

Cosa va e cosa no nell'Inter, per provare a porre rimedio già dalla sfida contro il Milan di Coppa Italia in programma domani a San Siro

“Nel cuore del problema c’è la soluzione. Mettetevi nei panni di Inzaghi: non semplice capire dove andare a mettere le mani, in un momento in cui la macchina non gira a dovere. Però un controllo al motore è sempre giusto farlo. E il motore dell’Inter è nelle gambe di Barella, nella testa di Brozovic, nelle geometrie di Calhanoglu: qui non è più festa, qui è fatica e pensieri pesanti, decisamente meno leggeri rispetto a un mese fa. Ecco perché il focus di Inzaghi ora è tutto sul centrocampo: è una specie di appello ai big, a chi deve portare l’Inter oltre l’ostacolo. Il resto viene dopo, persino il digiuno degli attaccanti e una difesa non più impeccabile come accadeva prima. Si studiano soluzioni, accorgimenti, mosse a sorprese per mettere in difficoltà Pioli e il Milan”, si legge. Nel dettaglio un Calhanoglu più avanzato, da trequartista, ma anche in grado di ritrovare il feeling in costruzione con Brozovic. E un Barella che sarà lasciato più libero di cercare gli inserimenti.