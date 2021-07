GdS – Inter, tutte le strade portano a Nandez. Urge ricordare che Giulini…

L'aggiornamento proposto da Alfredo Pedullà per la Gazzetta dello Sport sul possibile arrivo dell'uruguaiano all'Inter

"Tutte le strade portano a Nandez, nel rispetto di un eccellente rapporto con il Cagliari che può allargarsi ancora per nuove ed emozionanti trattative". L'Inter, per Alfredo Pedullà, ha praticamente scelto. L'uruguaiano potrebbe quindi presto prendere il posto di Achraf Hakimi .

Spiega l'esperto di mercato sul sito della Gazzetta dello Sport: "I rapporti tra Inter e Cagliari sono fantastici, non a caso qualche giorno fa è stato liberato Dalbert per una nuova esperienza in Sardegna, presto toccherà a Nainggolan, un po’ di tempo fa l’affare Godin. Molto spesso le condizioni sono state favorevoli a Giulini, urge ricordarlo perché stavolta la situazione potrebbe ribaltarsi. Al punto che, aggiungendo le contropartite giuste, il Cagliari magari deciderà di concedere all’Inter il prestito con diritto di riscatto. L’aria che tira è tale che sarebbe una fantastica boccata d’ossigeno per regalare un altro rinforzo a Inzaghi".