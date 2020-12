Inter-Napoli, Caputi: “Gattuso ha ragione”. Marelli sbotta: “Calcio sulle palle quando? Ma state…”

L’espulsione di Insigne durante Inter-Napoli, per gli insulti a Massa dopo il rigore sacrosanto concesso, ha scatenato il dibattito sui social. Protagonisti, su Twitter, Massimo Caputi e l’ex arbitro Luca Marelli. Al centro della polemica, le dichiarazioni di Gattuso sul rosso giudicato eccessivo per un “vai a cagare”.

“Gattuso ha ragione, ma purtroppo non tutti gli arbitri hanno lo spessore per fingere di non sentire e di capire le situazioni. Massa rigore a parte che era netto, ha dimostrato di non essere all’altezza sbagliando molte decisioni”, ha commentato Caputi.

Subito gli ha risposto Marelli: “Ma dico, state scherzando tutti? Ma manca solo di sdoganare pure gli insulti sparati in faccia agli arbitri. Alla prossima cosa dovremmo accettare? Uno sputo? Un calcio? Un calcio nelle palle? Va bene la ricerca del consenso ma non esageriamo”.