Inter-Napoli, c’è voglia di LuLa piena: Romelu ha una missione, stasera duello da scintille

L’Inter non vuole più pensare al passato. C’è una vetta da conquistare in Serie A e Antonio Conte ha bisogno di tirare fuori il massimo da ciascuno dei suoi calciatori. Soprattutto dal tandem offensivo, che guiderà la squadra anche questa sera contro il Napoli. Si parla di questo nel focus proposto dalla Gazzetta dello Sport: “L’Inter si aggrappano ancora alla LuLa per superare uno scoglio molto duro. Specialmente a Lukaku, l’uomo dei record, sempre più anima del mondo nerazzurro. Già 20 gol in stagione tra club e nazionale, a segno in tutte le competizioni disputate tra Serie A (10), Champions (5) e Nations League (5). Stasera la sfida con Koulibaly promette scintille e spettacolo: i due si rispettano e si stimano, e sono anche accomunati dalla lotta sociale“.

Big Rom e il suo compagno di reparto Lautaro possono garantire i gol necessari per battere qualsiasi avversario: “Romelu è un uomo in missione: di recente ha detto di sentirsi nella top 5 degli attaccanti più forte al mondo e farà di tutto per non essere smentito. Sa meglio di altri che solo i trofei portano alla gloria e lui ha voglia di cominciare a vincere da protagonista. Milano lo ha accolto come un nuovo messia e lui in pochi mesi aveva già conquistato il pianeta Inter con la semplicità del ragazzo della porta accanto e lo strapotere fisico di Hulk. E con i gol, quelli che insieme a Lautaro hanno portato l’Inter a un punto dallo scudetto pochi mesi fa. Quelli che l’Inter cerca stasera per superare l’ostacolo Napoli. Proprio come a gennaio scorso: c’è voglia di LuLa piena“.