GdS – Inter-nazionali, braccio di ferro. ‘Bolla’ rotta? Il precedente…

La situazione in casa Inter sulla questione nazionali con il muro contro muro e la richiesta delle selezioni di avere a disposizione i calciatori nerazzurri nonostante lo stop dell'ATS

Lo stop dell'ATS di Milan ha sollevato numerose polemiche sull'Inter . Oltre al rinvio della gara contro il Sassuolo, l'Agenzia di Tutela della Salute ha disposto il divieto di rispondere alle convocazioni per tutti i calciatori nerazzurri. Da Eriksen ai croati, dagli azzurri Bastoni-Barella a Skriniar, Lukaku, Hakimi e co., i tanti nerazzurri che avrebbero dovuto lasciare Milano non sono autorizzati a muoversi per ragioni di salute pubblica,

"Il muro contro muro è già nei fatti. Anche se non esiste una regola Fifa che obblighi i club a liberare i giocatori per la nazionale, a maggior ragione davanti a una disposizione sanitaria".

C'è un precedente. "Le Asl di Lazio e Toscana avevano vietato ai giocatori di Roma, Lazio e Fiorentina di rispondere alle convocazioni proprio perché nelle loro squadre esistevano significativi livelli di contagio.Però allora, di fronte alla pressione delle rispettive federazioni, alcuni viola (Milenkovic, Vlahovic, Amrabat, Martinez Quarta e Pulgar) ruppero la ”bolla” e finirono così per essere segnalati dal club alla procura federale e alla Asl. Qualcosa di simile si ripeterebbe oggi se gli interisti stoppati a Milano decidessero di presentarsi in nazionale. Infrangerebbero le regole a proprio rischio e pericolo. E, una volta di ritorno, potrebbero essere poi obbligati alla quarantena".

Nei prossimi giorni l'ATS valuterà nuovamente la situazione, dopo i nuovi tamponi, e si esprimerà. La strada sembra tracciata con i calciatori che non potranno partire per disputare le gare valide per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. La Gazzetta dello Sport conclude: "Conte non si straccerà certo le vesti nel vedere tutta la compagnia ai suoi ordini per due lunghe settimane".