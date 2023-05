GdS – Inter, neo Mkhitaryan: oggi gli esami, speranza per Istanbul

C'è un po' di apprensione in casa Inter sulle condizioni di Mkhitaryan. Il centrocampista armeno, costretto a lasciare il campo durante il derby di ritorno di Champions League con il Milan, attende di conoscere l'esito degli esami strumentali. Sarà importante capire l'entità del suo infortunio, infatti, per poter stabilire le possibilità di recupero per Istanbul.