Inter, niente tournée estiva ma solo amichevoli a poca distanza: ecco il motivo

I nerazzurri svolgeranno il ritiro estivo ad Appiano Gentile, senza viaggi eccessivamente lunghi e impegnativi

Ritiro estivo ad Appiano Gentile e nessuna tournée estiva: è questo il programma scelto dall'Inter in preparazione alla prossima stagione. Così scrive Repubblica: "Niente tournée estive, che tolgono energie e fiaccano i giocatori. Quest'anno, in attesa della ripresa del campionato, l'Inter eviterà tour di amichevoli troppo impegnativi per i propri tesserati. Lo ha deciso la società, d'accordo con l'allenatore, nell'ottica di preparare al meglio la squadra per l'inizio del campionato, anticipato al secondo week-end di agosto per adeguarsi al calendario imposto dai mondiali d'autunno in Qatar. Peraltro, molti giocatori nerazzurri fino a metà giugno saranno impegnati con le rispettive nazionali in Nations League. Meglio quindi non spremerli troppo, nella breve off season, per evitare di ritrovarli alla ripresa satanchi o infortunati. Qualche partita amichevole in preparazione della nuova stagione ovviamente l'Inter la farà, ma senza strafare".