Inter, a sinistra offerto nome nuovo da 40mln. “In Portogallo assicurano che piace”

Secondo il Corriere dello Sport, al club nerazzurro è stato offerto un profilo molto costoso per la fascia sinistra

Un reparto in casa Inter che può subire grosse modifiche è anche quello della fascia sinistra. Ashley Young ha salutato per tornare in Premier League, ma al suo posto è tornato Federico Dimarco, che sarà valutato con attenzione da Simone Inzaghi in ritiro. Ivan Perisic, invece, può partire, essendo in scadenza nel 2022. Intanto, però, spiega il Corriere dello Sport, è stato offerto un nome nuovo, molto costoso, in viale della Liberazione: "A sinistra per il ruolo di “quinto” è stato offerto Luis Diaz del Porto. Dal Portogallo assicurano che l’Inter è interessata. Colombiano classe 1997, è valutato 40 milioni".