Inter, c’è il nome per il colpo a zero: “Ma si può chiudere già a gennaio”

Ci sarebbe da versare qualche soldo per prelevarlo, ma i nerazzurri brucerebbero la concorrenza, anche per necessità

Tra i vari nomi che l'Inter ha sul suo taccuino per il post Gosens , in caso di addio del tedesco, c'è anche quello di Rame Bensebaini , che a fine stagione si libererà a parametro zero dal Borussia Mönchengladbach. Scrive su di lui Tuttosport: "L’algerino a luglio sarà libero, visto che sta rifiutando il rinnovo con l’attuale club.

In estate potrebbe esserci quindi un derby tra Inter e Juventus, altra squadra fortemente interessata al giocatore, che sarebbe libero a parametro zero. A meno che i nerazzurri non chiudano l’affare già in inverno: ci sarebbe da versare qualche soldo nelle casse del Mönchengladbach, ma brucerebbero la concorrenza, anche per necessità".