Inter, i nomi per gennaio sono solo due: “Ed entrambi verrebbero a Milano a piedi”

Il tecnico ex Lazio gradirebbe poter inserire in squadra un ulteriore innesto per poter continuare la corsa alla seconda stella

Marco Astori

L'obiettivo ormai dichiarato dell'Inter per questa stagione è la conquista della seconda stella. E per poter arrivare a questo straordinario traguardo, Simone Inzaghi sente di aver bisogno di un solo rinforzo, chiesto già a più riprese: il vice di Ivan Perisic. E sono due, secondo Tuttosport, i due nomi sul taccuino: "I profili attenzionati dai vertici di Viale della Liberazione restano quelli di Filip Kostic e di Ramy Bensebaini.

Tutti e due i calciatori verrebbero a Milano a piedi, ma con un contratto in scadenza nel 2023 è impossibile, per ovvi motivi, che Eintracht Francoforte e Borussia Monchengladbach possano cedere in prestito secco, o comunque con un esborso di denaro limitato, i due esterni. La speranza è quella uno dei due club teutonici, negli ultimi giorni di gennaio, possa aprire al diritto di riscatto senza chiedere una cifra esagerata.

Ipotesi complicata, ma comunque non da scartare a priori, soprattutto se l’Inter facesse capire che in estate, qualora le prestazioni dell’atleta da mettere sotto contratto fossero convincenti, andrebbe a completarne l’acquisto in via definitiva".