Inter, non solo Lautaro: “Prima e dopo Natale si chiudono questi altri 5 rinnovi”

Lautaro Martinez è vicinissimo alla firma con l'Inter fino al 2028. Ma quello del capitano è solo uno dei dossier aperto dal club nerazzurro, come scrive il Corriere dello Sport: "Quello di Lautaro è solo uno dei diversi fronti aperti che, nei piani del club, dovrebbero sfociare in prolungamenti di contratto. C’è anche chi dovrebbe fare prima del Toro e anche prima di Natale, vale a dire Mkhitaryan, in scadenza a fine stagione (annuale con opzione per lui), e Dimarco, in scadenza nel 2026, ma con numeri non corrispondenti al suo attuale status. Nel 2024, invece, dopo il capitano, l’idea è finalizzare i discorsi già avviati anche per Barella e per Dumfries. Soprattutto nel caso dell’olandese c’è da colmare un po’ di distanza. Scontato pure il prolungamento di Darmian, che ha già una clausola di rinnovo, ma non si attenderà che scatti: si procederà con anticipo".