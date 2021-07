Inter, la Curva Nord: “Verso la seconda stella. Alcune scelte dolorose ma…”

Il post degli ultras nerazzurri: "Abbiamo una nuova stagione da costruire insieme. Siamo i detentori del titolo, la squadra da battere"

"STAGIONE 21-22. SI PARTE! Tutto il popolo nerazzurro è invitato sabato 10 luglio alle ore 10:00 alla Pinetina (Appiano Gentile). Abbiamo una nuova stagione da costruire insieme. Siamo i detentori del titolo, la squadra da battere. Abbiamo un nuovo mister da accogliere ed abbracciare. Dobbiamo essere uniti sin dal principio. L'Inter deve continuare ad essere un tutt'uno tra tifosi, squadra e dirigenza. Alcune scelte dolorose sono state da noi condivise perché ci è stata garantita la competitività. Diamo piena fiducia a Marotta ed Ausilio. Ma l'INTER non si può nascondere. NOI STESSI NON CI POSSIAMO NASCONDERE. INIZIA IL CAMMINO VERSO LA SECONDA STELLA". Con questo post pubblicato sulla propria pagina ufficiale Facebook, gli esponenti della Curva Nord hanno voluto chiamare a rapporto i tifosi dell'Inter per incitare la squadra in vista della prossima stagione, che dovrà essere ancora vincente nonostante qualche cambio a livello di organico e di staff tecnico.