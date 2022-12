Inter, arriva una notizia che è una vera e propria boccata d’aria per Inzaghi

Dal Qatar arrivano buone notizie per l'Inter. Marcelo Brozovic , infatti, non prenderà parte alla finale 3-4° posto contro il Marocco considerato il piccolo affaticamento accusato contro l'Argentina. Scrive il Corriere dello Sport: "Il fatto che la Croazia abbia deciso di esentare Marcelo Brozovic dalla “finalina” con il Marocco rappresenta comunque una boccata di ossigeno per l’Inter , considerato che il centrocampista nella semifinale con l’Argentina ha avvertito un fastidio ai flessori della coscia sinistra, lo stesso muscolo interessato dallo stiramento che lo ha messo fuori gioco per un mese e mezzo tra il 25 settembre al ritorno in campo il 6 novembre a Torino.

Gli esami strumentali effettuati da Brozovic non hanno evidenziato lesioni al muscolo, ma - visto il precedente - non verranno corsi rischi, come prova il fatto che ieri l’interista abbia saltato la rifinitura. L’Epic nerazzurro tornerà a disposizione dopo Santo Stefano e, se il problema sarà perfettamente smaltito (come tutto fa pensare), Inzaghi ritroverà un giocatore tirato a lucido grazie al Mondiale dove Brozovic aveva bisogno di giocare per tornare ai suoi standard abituali. E il fatto che in Qatar, dove ha disputato sei gare da titolare, abbia frantumato il record di chilometri percorsi a partita (16,7 nei 120’ contro il Giappone) è musica per le orecchie dell’allenatore. Perché è vero che con Calhanoglu è stata trovata una valida alternativa, però è altrettanto vero che tra gennaio e febbraio avere tutti i centrocampisti a disposizione permetterà a Inzaghi di gestire le energie nello snodo decisivo della stagione".