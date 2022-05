Inter, una notte di festa ma testa già al Cagliari. Zhang ha detto a tutti che…

Dopo la notte di festeggiamenti per la conquista della Coppa Italia, l'Inter è già proiettata alla trasferta di Cagliari

Dopo la notte di festeggiamenti per la conquista della Coppa Italia, l'Inter è proiettata alla trasferta di Cagliari. Come sottolinea il Corriere dello Sport, i nerazzurri non intendono allentare la tensione, c'è in ballo ancora uno scudetto. "E’ stata comunque una lunga notte quella dell’Olimpico: cominciata sul terreno di gioco, per proseguire poi negli spogliatoi e concludersi sull’aereo che ha riportato la truppa a Milano", sottolinea il Corriere dello Sport.