Zhang: “Coppa Italia nella storia, ma stagione non finita. La strada è quella giusta”

Terzo trofeo per il presidente Steven Zhang, che ieri ha alzato al cielo la Coppa Italia dopo le vittorie di scudetto e Supercoppa Italiana

Terzo trofeo per il presidente Steven Zhang , che ieri ha alzato al cielo la Coppa Italia dopo le vittorie dello scudetto e della Supercoppa Italiana. Così il numero uno dell'Inter ha commentato il successo ottenuto dall'Inter contro la Juventus nella finale della Coppa Italia Frecciarossa 2021/22: "Ogni giorno ho l’onore di fare questo percorso con la squadra, lo staff e con tutte le persone che ogni giorno lavorano fuori dal campo. Voglio ringraziare tutti quelli che ci supportano ogni giorno in questo percorso, i nostri tifosi che ci sostengono da ogni parte del mondo".

La stagione però non si conclude con questo successo perché dopo questo successo i ragazzi di Simone Inzaghi sono attesi dalle ultime due giornate di campionato: "Questa coppa rimarrà per sempre nella storia dell’Inter, ma allo stesso tempo la stagione non è ancora finita. Dobbiamo combattere fino all’ultimo minuto".