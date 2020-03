Inter, ecco il numero magico per rinforzare il centrocampo: obiettivi in Italia e all’estero

In attesa di capire quali pieghe prenderà la stagione in corso, l’Inter pensa anche al futuro. E dal mercato dovrebbe arrivare un rinforzo importante per il centrocampo di Conte. TuttoSport scrive: “Il numero magico balla fra 35 e 40. Parliamo di milioni, quelli che probabilmente serviranno all’Inter per ingaggiare la mezzala di qualità e gamba che rinforzerà la rosa di Antonio Conte nella prossima stagione. Una cifra che, di fatto, non si discosta poi di molto da quanto investito l’estate scorsa per Barella (45 milioni tutto compreso) e Sensi (35 fra prestito, riscatto e bonus). Sempre che, il cadeau non arrivi da Barcellona, visto che nell’ambito della trattativa che condurrà Lautaro Martinez in Catalogna, l’Inter potrebbe ricevere come contropartita anche un centrocampista”.

Quali, quindi, gli obiettivi per rinforzare la mediana? “Il Barça inserirebbe volentieri nella maxi operazione da 150 milioni (la valutazione che i nerazzurri danno all’argentino) il cartellino di Arturo Vidal , pupillo di Conte, ma è probabile che Marotta opti per profili più giovani, magari il brasiliano Arthur” . Ma in attesa di capire quali margini ci siano per imbastire la trattativa con il Barcellona, i nerazzurri non perdono di vista due obiettivi in Italia: “ Gaetano Castrovilli e Rodrigo De Paul . Due che non avranno le caratteristiche di Vidal, ma potrebbero diventarlo”, spiegano i colleghi .