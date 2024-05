Non sta perdendo tempo il fondo californiano che mercoledì scorso ha comunicato ufficialmente di aver rilevato il club nerazzurro in pegno da Suning

L'agenda di Oaktree per scandire i passi della nuova Inter è piena e la data grossa da cerchiare è quella del 4 giugno, quando sarà stata convocata l’assemblea dei soci che definirà il nuovo assetto del Cda. Si legge su Tuttosport: "Non sta perdendo tempo il fondo californiano che mercoledì scorso ha comunicato ufficialmente di aver rilevato il club nerazzurro in pegno da Suning. Ad appena 14 giorni dal mancato rimborso del maxi-prestito, concesso a Steven Zhang a maggio 2021, la società sarà nella sua piena operatività con il nuovo Cda e il nuovo presidente, che saranno eletti il 4 giugno.