Inter non voleva il rinvio. Conte inserisce un nuovo comandamento scudetto

L'Inter avrebbe evitato il rinvio della gara con il Sassuolo, ora il tecnico dei nerazzurri dovrà lavorare sulla testa dei giocatori

Rinviare Inter-Sassuolo non è stato un grande vantaggio per i nerazzurri che stavano vivendo un grandissimo momento di forma. Ora il mese di aprile sarà intasato di impegni visto anche il recupero di questa gara, oltre all'altro turno infrasettimanale già in programma. E interrompere questo momento e non giocare per un lungo periodo non può che essere un ostacolo.