Inter, sparisce uno dei ‘vantaggi’: ad aprile doppio turno infrasettimanale

Col rinvio di Inter-Sassuolo, che probabilmente verrà recuperato il 7 aprile, i nerazzurri avranno un fitto calendario nel prossimo mese

Si è parlato tanto dei vantaggio che avrebbe potuto avere l'Inter non giocando le coppe in settimana nella corsa allo scudetto. Vantaggi che ora potrebbero sparire per il mese di aprile. Le dirette rivali sono uscite dall'Europa e ora i nerazzurri dovranno recuperare, probabilmente il 7 aprile, la gara col Sassuolo rinviata.