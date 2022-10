Inter, Champions moltiplicatore per il brand: a gennaio nuovo main sponsor e non solo

Un nuovo main sponsor per l’ Inter dopo il caso Digitalbits, ma non soltanto. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport dopo il 3-3 contro il Barcellona, con gli ottavi di Champions League ormai sempre più vicini per i nerazzurri.

“La Champions è un moltiplicatore in termini di brand. E dunque di partner: a gennaio l’Inter avrà sia un nuovo main sponsor, sia un nuovo marchio da piazzare lungo la manica. Ed è chiaro come la visibilità europea non possa che giovare, in questo senso, visto che la ricerca delle aziende è ancora in corso. Potenza di un 3-3 che non è una vittoria giusto per le statistiche. Non resta che completare l’opera tra 12 giorni”, si legge.