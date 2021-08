Inter, nuovo sponsor di manica: “Sarà DigitalBits. Ecco la cifra incassata”

L’annuncio dell’intesa tra Inter e DigitalBits dovrebbe essere effettuato a breve, in concomitanza con la presentazione della terza maglia

Dopo aver siglato le partnership con Socios e Lenovo , l'Inter aggiunge un altro tassello sulla maglia a livello di sponsor. Il club nerazzurro ha infatti pescato ancora nel settore delle criptovalute il brand che apparirà sulla maglia da gioco. Spiega Tuttosport: "Si tratta di DigitalBits, l’azienda che è appena diventata sponsor principale della Roma firmando un accordo triennale con il club giallorosso. L’annuncio dell’intesa tra Inter e DigitalBits dovrebbe essere effettuato a breve, in concomitanza con la presentazione della terza maglia 2021-22 dei campioni d’Italia. DigitalBits dovrebbe pagare all’Inter 5 milioni a stagione . In questo modo il totale delle entrate commerciali, legate alla divisa da gioco, sale a circa 29 milioni a stagione.

Il contributo di DigitalBits va ad aggiungersi ai 20 milioni di Socios.com e ai 4 di Lenovo (colosso dell’informatica mondiale), che è lo sponsor sul retro delle magliette nerazzurre. Suning aveva deciso di interrompere il rapporto con Pirelli perché voleva passare a una fascia di ricavi da 30-35 milioni solo dal ‘main sponsor’. Ha chiuso intorno a 29 milioni con un trittico di nuovi accordi, quindi vicino al traguardo. DigitalBits è stata fondata in California nel 2007. Ha scelto il calcio per un salto in avanti nella sua visibilità globale".