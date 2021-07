La clausola Socios fa sorridere l’Inter: può cambiare sponsor e avere…

L'Inter si è legata a Socios.com come main sponsor per la stagione 2021/2022. Ma l'accordo è per una collaborazione quadriennale

Redazione1908

L'Inter si è legata a Socios.com come main sponsor per la stagione 2021/2022. Ma l'accordo tra il club nerazzurro e il fornitore di tecnologia blockchain ha durata quadriennale.

Quindi, in caso di rinnovo, Socios resterà sulla maglia dell'Inter per i prossimi 4 anni? Non necessariamente. Il club di viale della Liberazione, sottolinea oggi il Corriere dello Sport, si è infatti tenuto una possibilità di continuare la partnership ma, se individuerà un azienda disposta a pagare di più, potrà cambiare nome sulla maglia.

L'Inter, quindi, potrebbe mantenere la partnership con Socios (a cifre inferiori ovviamente) e avere un nuovo sponsor di maglia più remunerativo, qualora ne trovasse uno. Una libertà di manovra preziosa per l'Inter.