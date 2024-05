Cds – Inter, così Oaktree controlla il 99,6%. L’intervento di Fitch sul bond…

"Un altro 31,05% è dentro la società di diritto italiano International Sports Capital SpA (l’ex società creata in Italia da Erik Thohir) controllata, a sua volta, al 100% da un veicolo basato alle isole Cayman denominato LionRock Zuqiu Limited, costituito dal fondo di private equity cinese (basato a Hong Kong) Lion Rock. Qui la questione si fa interessante. Dal comunicato dell’Inter, abbiamo appreso che Oaktree non ha recuperato il 31,05% escutendo un pegno direttamente sulle azioni dell’Inter possedute in Italia da International Sports Capital. C’è da comprenderlo".

"L’escussione di un pegno in Italia segue un procedimento ben più lungo e tortuoso, esponendo a diverse possibilità di impedimenti o rallentamenti giurisdizionali. Ma non lo ha fatto neppure escutendo un pegno (che forse non c’era) sul veicolo delle Cayman che possiede ISC. Lo ha fatto invece escutendo Great Horizon perché nel frattempo i due pacchetti erano stati “riuniti” all’interno di questa scatola. Come? Dal comunicato apprendiamo che Great Horizon aveva “acquisito il controllo e la proprietà” del veicolo alle Cayman LionRock Zuquiu ma non è dato sapere quando, né come. Dai documenti consultati nei mesi scorsi, provenienti dalla camera di commercio del Lussemburgo non abbiamo trovato traccia di questo trasferimento di quote. È avvenuto giovedì? La stessa Inter dice di averlo appreso “in pari data” cioè giovedì".