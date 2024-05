Il nuovo stadio sarà in cima all'agenda, ma non soltanto: tre temi centrali per la nuova Inter americana secondo Gazzetta

Alessandro Cosattini Redattore 23 maggio - 10:30

Tre temi centrali per la nuova Inter americana. Il nuovo stadio sarà in cima all'agenda, ma non soltanto secondo quanto evidenziato oggi dalla Gazzetta dello Sport. Ecco i piani di Oaktree per i nerazzurri: "I due uomini di Oaktree, Cano e Ralph ieri erano a Milano e non di passaggio. Nel senso che già la prossima settimana saranno nuovamente in città per un altro incontro. Ed è bene abituarsi, perché la volontà di Oaktree è di essere fisicamente presente dentro il club.

Il fondo californiano ha espresso la propria soddisfazione per i risultati sportivi e per il modello gestionale, ha apprezzato il miglioramento nei conti ma ha pure sottolineato la necessità di ridurre ancora le passività e crescere di più. Come? Attraverso l’incremento dei ricavi dell’area commerciale e la conferma di quelli derivanti dai risultati sportivi. A pensarci bene, quest’ultimo passaggio è la miglior garanzia possibile per i tifosi dell’Inter. Il fondo non ha fretta. Anzi, la pazienza è un concetto speso spesso tra Los Angeles e Milano. Il nuovo stadio sarà un tema centrale, inevitabilmente. Ora, però, c’è da gestire la transizione da una proprietà a un’altra", si legge.