Inter, questo il primo obiettivo della dirigenza. Squadra poco brillante? Ecco Sassi

"Nei prossimi giorni, quando saranno rientrati i giocatori dagli impegni con le proprie nazionali, Inzaghi e il suo staff potranno davvero lavorare per aggiustare quello che all'Inter non va. A partire, banalmente, dagli infortuni. È la condizione atletica dell'intera squadra a non essere brillante. Di questo si sta occupando soprattutto il capo dei preparatori, Fabio Ripert, al fianco di Inzaghi già alla Lazio. Ma consigli preziosi arrivano anche da Roberto Sassi, a lungo preparatore atletico della Juventus, oggi pensionato e consulente per diversi club. Lo stesso Sassi - che insieme ad Antonio Pintus è considerato il migliore preparatore atletico italiano - in una recente intervista a Radio Sportiva ha raccontato: "Con Marotta siamo amici da tempo, ci sentiamo". Non una vera e propria collaborazione, quindi, ma qualche suggerimento prezioso".