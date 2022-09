ESCLUSIVA Minotti: “Inter, non tutto è negativo. Confermerei Inzaghi. Con Lukaku…”

L'ex difensore e oggi commentatore crede ancora nelle potenzialità dei nerazzurri: "Ancora in corsa per lo scudetto"

Fabio Alampi

Direttamente da Trento, sede del Festival dello Sport, Fcinter1908 ha intervistato in eslusiva Lorenzo Minotti, ex difensore del Parma e oggi apprezzato commentatore di Sky Sport.

Alla ripresa del campionato l'Inter affronterà la Roma: che partita ti aspetti?

"Sarà una gara importante per una doppia valenza: sia dal punto di vista dello scontro diretto, sappiamo che quest'anno probabilmente faranno la differenza, e poi perchè l'Inter deve dare risposte dopo questo avvio di campionato un po' incerto. L'ho commentata sia a Plzen che a Udine e devo dire che non è tutto negativo, ci sono anche degli aspetti positivi, poi è ovvio che l'Inter deve crescere in alcune situazioni, soprattutto sulla fase difensiva, dove l'anno scorso era praticamente impenetrabile. Probabilmente con il ritorno di Lukaku troverà anche più certezze in fase offensiva".

Il ritorno di Lukaku potrà aiutare l'Inter?

"Lukaku è un giocatore che sposta gli equilibri, quindi credo che serva tantissimo, a Inzaghi e all'Inter in generale, anche in base a quelle che sono state le strategie della società. Per quanto riguarda la solidità, quello è un discorso che deve ritrovare un pizzico di concentrazione, probabilmente l'avvio così presto del campionato ha penalizzato qualche ragazzo che ci ha messo un po' di più per entrare in forma, e qualche discorso di mercato ha tolto serenità ad alcuni giocatori, che però hanno dimostrato di essere delle certezze. Mi aspetto che Skriniar, Bastoni, de Vrij e Acerbi ritornino ai loro standard, e l'Inter ritroverà sicurezze e certezze difensive".

Confermeresti Inzaghi, anche alla luce dei due trofei vinti l'anno scorso?

"Direi di sì, non si può vivere di emozioni: è stato appena riconfermato, qualche mese fa gli è stato rinnovato il contratto, bisogna dar tempo all'allenatore di lavorare e di superare i momenti difficili che sono comuni a tutti, anche le altre squadre più forti stanno incontrando difficoltà a parte il Napoli. Ne dovremo vedere ancora delle belle, questo Mondiale piazzato nel pieno della stagione condizionerà molto i campionatio nazionali, e bisognerà capire come i singoli calciatori gestiranno questi impegni".

Consideri ancora l'Inter in corsa per lo scudetto?

"Direi proprio di sì. Il campionato è lunghissimo, tra l'altro ci sono davanti squadre come Atalanta e Udinese che non penso abbiano ambizioni di tricolore. Per il resto anche il Milan ha vuto qualche difficoltà, idem la Roma, la Lazio sta facendo bene ma probabilmente a livello di organico ha qualcosa di meno rispetto alle vere pretendenti allo scudetto. C'è tutto il tempo. Chi sta avendo meno difficoltà è il Napoli, bisogna dare merito all'allenatore e alla società, in poco tempo hanno saputo ricostruire e rifondare un gruppo che era stato privato di giocatori esperti e rappresentativi con talenti che hanno bruciato le tappe per quanto riguarda l'inserimento".

(da Trento, l'inviato di Fcinter1908, Andrea Della Sala)