SM: “Inter-BC Partners procede spedita. In 15 giorni la proposta: ecco la cifra offerta”

Suning-BC Partners, avanti tutta. Nelle prossime settimane si può arrivare finalmente ad una risoluzione in merito al futuro del club nerazzurro, con il fondo che entrerà ufficialmente in società. Spiega infatti SportMediaset: “La trattativa con BC Partners procede spedita e nei prossimi 15 giorni è attesa l’offerta del fondo inglese, che dovrebbe superare gli 800 milioni. Bisogna capire poi quale sarà la reazione di Suning: se accetterà o meno, se venderà subito o se procederà gradualmente ad un’uscita di scena in una situazione in cui non si può escludere nulla”.