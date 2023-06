SI – Inter, in arrivo la prima offerta per Onana: forbice non è ampia

Su Sportitalia, il noto esperto ha spiegato: “La famosa offerta dello United per Onana è in arrivo. La base sarà di 45-48 milioni, più 5-6 di bonus e per l’Inter non è sufficiente. I nerazzurri vogliono circa 60 milioni, con bonus facilmente raggiungibili almeno in congrua parte. Di sicuro la forbice non è ampia e l’Inter sa che sarebbe un’operazione straordinaria. La prima offerta ufficiale può arrivare già adesso è permetterebbe loro di fare cassa e sbloccherebbe tutto il mercato. Non parlo solo di Frattesi, ma anche di Lukaku e dei due portieri”.