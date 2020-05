Inter, l’ipotesi più remota è ormai ampiamente possibile: c’è già l’ok dei protagonisti

Arturo Vidal e Sandro Tonali. Sono questi due i nomi più caldi per l’Inter in ottica centrocampo. Antonio Conte spinge per riavere il Guerriero cileno, suo autentico pupillo alla Juve. E il giovane centrocampista del Brescia è il preferito di Beppe Marotta, che vuole costruire un centrocampo tutto azzurro con Sensi e Barella.

Ma in casa Inter c’è un’ipotesi che, giorno dopo giorno, sta prendendo sempre più corpo: quella del reintegro di Radja Nainggolan. Soprattutto se non dovesse andare in porto l’affare Vidal, Antonio Conte avrebbe intenzione di optare per il recupero del belga. Un antico pupillo del tecnico, che lo voleva al Chelsea.

E anche Nainggolan sarebbe prontissimo a rimettersi in gioco in nerazzurro, dopo un’annata a Cagliari più che positiva. Le prime scelte sono Vidal e Tonali ma il piano B rispetto al cileno è già pronto. Ed è già in casa.