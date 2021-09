Inter, Onana già a gennaio? “Non è previsto, a meno di questo scenario”

Cosa succederà se un grande club, magari in corsa in Champions, a gennaio avrà bisogno di un portiere e busserà alla porta di Onana?

Come già riportato, l'Inter è molto vicina ad ingaggiare André Onana a parametro zero il prossimo giugno. Il portiere si svincolerà infatti dall'Ajax ed è pronto a prendere l'eredità di Samir Handanovic. Ma c'è qualche possibilità che l'Inter anticipi il tutto e lo prenda a gennaio? Non secondo il Corriere dello Sport: "Cosa succederà se un grande club, magari in corsa in Champions, a gennaio avrà bisogno di un portiere e busserà alla porta di Onana? È questa l'unica variabile che può scombussolare i piani dell'Inter, finora rassicurata dai no dell'africano al Lione e a un altro paio di pretendenti. Portarlo in Italia a gennaio non è previsto, a meno che il rendimento di Handanovic non crolli. Il posto da extracomunitario in rosa, l'Inter lo avrebbe, ma non intende spendere per averlo con 6 mesi d'anticipo".