Inter, pre-accordo con Onana. Ma c’è di più: “Il club ha una grossa convinzione”

Continuano ad aumentare le probabilità di vedere André Onana difendere la porta dell'Inter la prossima stagione. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, il club nerazzurro prosegue la trattativa per il portiere dell'Ajax che si svincolerà a giugno 2022 e ha già trovato un pre-accordo con lui: "Se non ci saranno clamorose sorprese nel mercato di gennaio, il futuro di André Onana sarà a Milano, con la maglia nerazzurra addosso. L'Inter da un paio di mesi ha messo le mani sul portiere dell'Ajax che il 3 novembre avrà scontato la sua squalifica per doping, ma che non tornerà in campo con i Lancieri di Amsterdam. Il ds Overmars è stato chiaro: ha rifiutato sia la cessione in estate sia il rinnovo del contratto, quindi per lui non c'è più posto. Si allenerà con la seconda squadra e sarà ceduto a gennaio o andrà via il 30 giugno a parametro zero. Marotta e Ausilio puntano sulla seconda soluzione e ne hanno parlato in maniera approfondita con l'agente dell'estremo difensore camerunese, Albert Botines.