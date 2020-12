Inter, il teaser che circola parla di due opportunità per chi investe nel club

L’Inter lavora su due fronti: da una parte la ricerca di un nuovo main sponsor che sostituisca Pirelli. Dall’altra la ricerca che è tesa a trovare sul mercato altri finanziatori o soci che affianchino la LionRock Capital che oggi è in possesso del 31.5% delle quote nerazzurre. Da quanto è stato scritto in queste ore da Il Sole 24 ore, noto quotidiano di economia, tra gli investitori stranieri circola un teaser che riguarda l’Inter. Si tratta di un documento confidenziale nella quale si parla del club come di una squadra iconica che ha vinto nel tempo e che si sta ricostruendo attraverso le mani e gli investimenti di Suning, arrivata a Milano nel 2016 per rilevare la società che Moratti aveva ceduto qualche anno prima a Thohir.

Nel documento si parla di quali sono le opportunità che potrebbero esserci qualora si investisse sull’Inter: “possibile aumento dei ricavi e del merchandising, il valore gigantesco del nuovo San Siro”. In circolazione c’è anche il bond da 300 mln, che scade nel 2022, e un altro bond da 75 mln che è stato messo sul mercato a luglio. L’idea è quella di trovare, insieme a Goldman Sachs, un partner che possa investire nell’Inter, che possa farlo concretamente e appoggi Suning che resterebbe però la protagonista centrale del mondo nerazzurro.

Il bilancio del 2020 è stato disastroso causa pandemia: ha chiuso a 102,4 mln di rosso. E sono arrivate da Pechino delle restrizioni sugli investimenti esteri. Quello della ricerca di soci o finanziatori è un lavoro lungo e sul mercato dei giocatori si prevedono tempi duri, momenti nei quali fare di necessità virtù e trovare soluzioni adatte al campo e anche all’aspetto economico.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)