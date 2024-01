CdS – Inter, ora il compito più difficile. Inzaghi non ha digerito una cosa

Sarà importante tenere il ritmo. In Supercoppa, come al rientro in campionato. Perché i grandi valori espressi dall'Inter devono avere anche continuità per sbarazzarsi delle avversarie. Lo sottolinea il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Ecco il focus: "Senza dubbio adesso arriva il compito più difficile, vista la nuova formula che per la Supercoppa prevede non più la gara secca bensì due partite per arrivare al successo.