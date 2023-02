Inter, è l’ora di Lukaku: Romelu carichissimo, LuLa pronta. Inzaghi ha ricevuto un segnale

"Lukaku e Lautaro insieme, il Progetto che prende forma, lavori in corso che finalmente vedono la luce. Simone Inzaghi, che del Progetto era l’architetto, si è preso ancora qualche ora di riflessione. Solo oggi il tecnico prenderà la decisione definitiva, ma gli ultimi allenamenti hanno raccontato di prove proprio in questa direzione. Lu-La come contro l’Atalanta, in Coppa Italia", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Ora Inzaghi può scegliere. Ora Inzaghi deve scegliere. E deve farlo nell’idea di portare tutti al massimo della forma per la doppia sfida con il Porto. Chi ha maggiore bisogno di minuti è Lukaku. Gli alti e bassi sono stati fin troppi. Romelu sta bene, adesso. Avrebbe voluto giocare il derby dall’inizio, per qualche ora ha persino fatto venire il dubbio a Inzaghi. L’ingresso in campo con il Milan è stato molto positivo: la gamba è diversa, basti pensare a come il belga entrò contro il Monza, un mese fa. Il tecnico è tentato di buttarlo dentro dal primo minuto. Romelu è in ballottaggio con Dzeko, il nodo verrà sciolto in giornata. Lukaku a Genova avrebbe un significato profondo, per sé e per l’Inter. Per prendersi il futuro, anche per sussurrare all’Inter uno «scusate il ritardo», per convincere Zhang che sì, dopo la doppia sfida con il Porto è giusto andare a parlare con il Chelsea per trattare la conferma del prestito".