Gds – Inter-Milan, le pagelle: Lukaku da 7 e l’arbitro non lo tutela. Kolarov è da 4

Lukaku il migliore, Kolarov il peggiore. Sono le scelte della Gazzetta dello Sport il giorno dopo il derby. L’attaccante belga è da sette secondo la Rosea: “È emotivo al dunque e non segna gol che con più calma segnerebbe, ma è vivo, vivissimo, e una rete la fa. È onesto, non simula e l’arbitro non lo tutela“. Per Kolarov invece arriva un 4: “Il rigore su Ibra, la non marcatura sul 2-0, ma l’errore di fondo è un altro: aver ceduto Godin, convinti che Kolarov potesse sostituirlo in caso di bisogno. Forse siamo troppo legati alla sua immagine di esterno a tutta, però Kolarov centrale non si può vedere“.

Ecco gli altri voti:

HANDANOVIC: 6

D’AMBROSIO: 5

DE VRIJ: 5,5

HAKIMI: 6,5

VIDAL: 5,5

BROZOVIC: 5

PERISIC: 5

BARELLA: 6,5

LAUTARO: 6

ERIKSEN: 5

SANCHEZ: S.V.

(Gazzetta dello Sport)