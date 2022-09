Inter ceduta a breve? Palmeri: “Fonti da Wall Street fanno sapere che…”

E sempre da Wall Street fanno sapere che Raine è particolarmente indicato per operazioni che vogliono essere chiuse in breve tempo e in maniera molto diretta. E' una banca d'affari che ha nel suo portfolio quelli che hanno puntato il Chelsea per un affare chiuso oltre i 5 miliardi. Stavolta il prezzo richiesto è poco oltre il miliardo: niente toglie che possa essere proposto un affare simile ma più conveniente ai vecchi clienti".