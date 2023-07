Inter, UFFICIALE: prosegue la partnership con Paramount+, sarà retrosponsor

La partnership tra Inter e Paramount+, iniziata al termine della stagione appena conclusa con la presenza del logo della piattaforma di streaming come main sponsor delle divise nerazzurre in occasione dell'ultima giornata di campionato contro il Torino e della finale di Champions League contro il Manchester City, proseguirà anche in futuro, seppur con un ruolo differente.

Come già si sapeva, Paramount+ prenderà il posto di Lenovo come retrosponsor delle maglie da gioco dell'Inter: la conferma si trova direttamente sul sito ufficiale nerazzurro, dove l'azienda americana compare come "Official Jersey Back Partner".