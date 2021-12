Liverpool, Robertson: “San Siro fantastico. Con l’Inter forse sarà più dura che con il Milan”

Una partita affascinante, che mette in campo 9 edizioni della Coppa dei Campioni e che trasuda storia e blasone

Una partita affascinante, che mette in campo 9 edizioni della Coppa dei Campioni e che trasuda storia e blasone. L'Inter di Simone Inzaghi affronterà il Liverpool di Jurgen Klopp negli ottavi di finale della Champions League 2021-22. Un doppio confronto in cui i Reds partono nettamente favoriti, ma in cui i nerazzurri non vogliono giocare un semplice ruolo di comparsa. Intervistato dal Mirror, Andy Robertson, laterale scozzese del Liverpool, ha parlato così della sfida contro l'Inter:

"Il sorteggio è stato emozionante. Ero in panchina la scorsa settimana (nel match della fase a gironi contro il Milan, ndr), ma San Siro è uno stadio in cui avrei voluto giocare da quando sono diventato professionista. È iconico, uno stadio fantastico. Dopo averlo visitato la scorsa settimana, mi è piaciuto essere lì e godermelo, ma spero che arrivi febbraio per essere in campo e godermelo ancora di più. Inter e Milan stanno lottando per la vetta del campionato, e sono entrambe testa a testa. Abbiamo giocato contro il Milan nella fase a gironi, ed è stato un avversario davvero difficile. Ci aspettiamo lo stesso, se non di più, dall'Inter, visto che sono gli ottavi e tutto si amplifica".