“L’Inter ha un debito di 415 milioni per obbligazioni che scadranno nel 2027 oltre ai debiti per i pagamenti del calciomercato rinviati al futuro (quasi 100 a fronte di crediti per 40). Soprattutto, il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2023 era negativo per 160 milioni (nonostante i 200 di rivalutazione del marchio) e al 30 giugno potrebbe arrivare in area 200. Le perdite pregresse, la cui copertura è stata rinviata al futuro usufruendo della legislazione speciale emanata per l’emergenza Covid, ammontano a complessivi 342 milioni”.