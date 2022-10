CdS – Altro che soci, l’Inter sarà venduta. E tutto fa pensare che il compratore sarà…

"Anche il Financial Times conferma le voci che giravano da tempo: l’Inter è in vendita, gli advisor (Goldman Sachs e Raine Group) cercano un acquirente, con buona pace di chi allude a improbabili soci di minoranza. La notizia non coglie nessuno di sorpresa, semmai la scelta degli advisor – una banca d’investimento globale e una boutique con track record su asset sportivi, di matrice molto americana – fa pensare a interlocutori a stelle e strisce".