Inter, il pensiero alla Juve si è fatto sentire. Inzaghi e i cambi, scelta oculata

Il giorno dopo l'ininfluente sconfitta dell'Inter in casa del Bayern Monaco, il Corriere dello Sport analizza la prova della squadra di Inzaghi. "Prima di inventare un centrocampo completamente nuovo, con Barella unico titolare, Inzaghi aveva dato un’occhiata alla lista degli assenti del Bayern, lista lunga e prestigiosa, da Müller a Sané a De Ligt tanto per citarne qualcuno, ha fatto due conti e ha deciso che si poteva rischiare anche perché il pensiero della Juve in campionato".

"Con la qualificazione agli ottavi di Champions conquistata in anticipo, si faceva sentire. Così il tecnico interista ha portato in panchina 7 probabili titolari della sfida di domenica sera. Oculata anche la scelta dei cambi in vista della Juve. Ritrovarsi subito, in uno stadio come quello bavarese e di fronte al Bayern, non è stato facile per l’Inter, ma ci ha provato con coraggio e in diverse fasi della gara c’è pure riuscita. Tuttavia, dopo una buona partenza ha inevitabilmente concesso qualcosa ai tedeschi".