Inter, per Brozovic preoccupazione non scomparsa: “Anzi, il club si augura che…”

E' montata subito la preoccupazione in casa Inter dopo le dichiarazioni del ct della Croazia Dalic su Marcelo Brozovic , sostituito contro l'Argentina a causa di un fastidio muscolare. Queste le ultime dal Corriere dello Sport: "Nessuna lesione per Brozovic. È quanto comunicato nel tardo pomeriggio di ieri dalla Federazione croata all’Inter. Così, in casa nerazzurra hanno potuto tirare un sospiro di sollievo dopo l’allarme scattato per le dichiarazioni del ct Dalic al termine della semifinale persa con l’Argentina, ribadite anche ieri, in conferenza stampa, prima però che il centrocampista venisse sottoposto agli accertamenti del caso: «Ha avvertito un dolore alla coscia (quella sinistra, la stessa del precedente infortunio), vedremo.

Chi non sta bene sabato non giocherà». Beh, è esattamente ciò che si augurano in casa nerazzurra. Perché, nonostante gli accertamenti abbiano dato un esito positivo, la preoccupazione non è scomparsa, anzi. Il timore, infatti, è che il fastidio avvertito da Brozovic sia comunque il segnale di una situazione a rischio: meglio, quindi, evitare forzature e risparmiargli la finalina per il 3°/4° posto , che evidentemente può valere fino a un certo punto per una Croazia che aveva chiuso il Mondiale in Russia al secondo posto. In caso di finalissima, invece, sarebbe stato impossibile fermare il centrocampista".