Inter, Perisic ancora protagonista: “Alla Pinetina quattro mesi fa ci si chiedeva…”

Nel segno di Ivan Perisic, ancora una volta. La Repubblica svela un retroscena che risale a circa quattro mesi fa

“Quel che ci si chiedeva alla Pinetina, appena quattro mesi fa, è come il 33enne di Spalato avrebbe reagito all'arrivo di Robin Gosens. Il tedesco è forte, più giovane e animato da una carica agonistica tale da essere stata presa ad esempio in pubblico dalla stessa ex cancelliera Angela Merkel. Ivan ha risposto nel migliore dei modi. Dall'arrivo in gruppo del numero 18, che in teoria avrebbe potuto scalzarlo, ha innalzato la qualità delle sue prestazioni, ha ribadito sul campo che il titolare è lui e nei momenti più complicati si è caricato la squadra sulle spalle. In tutte le ultime cinque partite di campionato, a partire da Inter-Verona, ha segnato o ha servito assist ai compagni. Un mese di aprile da campione assoluto. E ora l'Inter sa di non potere fare a meno di lui”, si legge.