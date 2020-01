Inter-Pescara Primavera, pagelle: giornata no per Kinkoue e Fonseca, Mulattieri top

L’Inter Primavera non va oltre il 2-2 interno contro il Pescara: terza gara consecutiva senza vittorie per i ragazzi di Madonna. Queste le pagellle di Fcinter1908:

Stankovic 6 Sorpreso in occasione del gol di Pavone, si riscatta con alcuni buoni interventi.

Kinkoue 5 Lento, impacciato, poco concentrato: espulso per due entrate ampiamente evitabili, lascia i compagni in 10.

Ntube 5,5 Si fa saltare troppo facilmente da Pavone in occasione del vantaggio del Pescara.

Pirola 6 Il migliore della linea difensiva nerazzurra.

Persyn 5,5 Si preoccupa più della fase difensiva che di quella offensiva, troppo fumoso in avanti.

Gianelli 6,5 Solita prestazione generosa, si fa vedere anche al tiro. Esce dopo aver dato tutto. (dall’85’ Boscolo Chio sv)

Squizzato 6 Meglio rispetto a mercoledì, non si tira indietro quando c’è da mettere il piede. (dall’80’ Casadei sv)

Schirò 6,5 Quando i compagni vanno in difficoltà lo cercano sempre, e lui li guida da buon capitano. Segna il settimo gol in campionato, ma non basta per i tre punti.

Vezzoni 5,5 Schierato sulla sinistra, si vede poco. (dall’80’ Gnonto sv)

Mulattieri 7 Un gol, un assist e tanto lavoro per la squadra. (dall’80’ Vergani sv)

Fonseca 5 Mai pericoloso, nervoso e spesso in fuorigioco. (dal 73′ Moretti 6 Entra per dare man forte alla difesa)

Madonna 5,5 Terza gara consecutiva senza successi: assenze e età media bassa incidono, ma da questa squadra è lecito aspettarsi di più.