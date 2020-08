Cds – Petrachi all’Inter? Indiscrezione priva di fondamento. Allegri? C’è sempre la variabile…

Da ieri circola la voce che vorrebbe Gianluca Petrachi all’Inter. L’ex ds della Roma prenderebbe così il posto di Piero Ausilio, ma secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’indiscrezione, tuttavia, sembra priva di qualsiasi fondamento, “proprio perché significherebbe consentire a Conte di intromettersi in questioni societarie“.

“Da evitare, dunque, qualsiasi intromissione nelle dinamiche societarie, che non sono di sua competenza e che non dovrà trattare pubblicamente“. Intanto rimane in attesa Massimiliano Allegri. È il tecnico livornese il sostituto di Conte qualora nell’incontro non si dovesse trovare un accordo. Allegri “ha dato la sua disponibilità all’Inter, tanto che si parla di un’intesa già raggiunta per un biennale. Ma c’è sempre la variabile Paris Saint Germain, qualora davvero dovesse decidere di dare il benservito a Thomas Tuchel. L’Inter viene comunque prima per il tecnico livornese, ma è chiaro che se la vicenda dovesse trascinarsi o se non ci dovessero essere precisi segnali su come si concluderà, allora non è da escludere che si metta ad ascoltare le proposte che gli dovessero arrivare da Parigi“.

(Corriere dello Sport)