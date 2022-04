Inter, duello totale col Milan per lo scudetto: “Il piano di Inzaghi in questi 4 punti”

Il piano di Simone Inzaghi per lo scudetto. Duello totale col Milan, la vittoria del campionato passa da questi 4 punti chiave

Alessandro Cosattini

Il piano di Simone Inzaghi per lo scudetto. Duello totale col Milan, la vittoria del campionato passa da questi 4 punti chiave per l’allenatore nerazzurro. Lo sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, che si sofferma in particolare sui singoli della squadra di Inzaghi. Gli intoccabili sono Skriniar, Brozovic e Perisic, i tre pilastri della rosa.

Il jolly è il Tucu Correa. “Il jolly è da sempre una carta magica, dal valore inestimabile. Ecco, è quello che si aspetta l’Inter da Joaquin Correa nelle prossime quattro gare, facciamo cinque con la finale di Coppa Italia. Il Tucu ha i numeri – intesi come tecnici – per scardinare ogni difesa e far saltare sempre il banco. Ma ha anche altri numeri – quelli realizzativi – che deve per forza rivedere: appena quattro gol segnati in questo campionato, pochi per uno che doveva accendere il gioco”, spiega la rosea.

La mossa è Lautaro Martinez. Ruota tutto attorno al Toro in attacco: si è sbloccato e non ha alcuna intenzione di fermarsi. Inzaghi cambia il suo partner, ma ora Lautaro non si tocca. E infine c’è l’incognita, che riguarda le condizioni di Samir Handanovic. Vuole esserci a tutti i costi e stringerà i denti a Udine, c’è ottimismo. Dopo l’allenamento odierno arriverà la decisione finale.