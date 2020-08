Sky – Inter, incontro Zhang con Marotta e Ausilio. Chiarimenti con Conte? A fine Europa League

Il presidente dell’Inter Steven Zhang è rientrato in Italia e oggi c’è stato un incontro con la dirigenza nerazzurra. Come riportato da Sky Sport c’è stata una nuova presa di contatto per Zhang con Marotta e Ausilio, non è stata una riunione di mercato. Ci dovranno essere chiarimenti con Antonio Conte, ma a fine Europa League. Importante che Zhang sia arrivato. Qualche nome di mercato sta venendo fuori, come quello di Mykolenko che potrebbe non essere solo un’alternativa a Emerson, ma potrebbe diventare una priorità.