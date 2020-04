Effetto pandemia, Inter declassata: riflessioni sul main sponsor, con Pirelli sarà addio?

L’emergenza coronavirus sta avendo conseguenze inevitabili anche a livello economico, e il calcio non fa eccezione: come riportato da La Gazzetta dello Sport, Inter e Roma sono state declassate dall’agenzia di rating Standard and Poor’s. Uno scenario che cambio poco nell’immediato, ma che potrebbe cambiare le carte in tavola sul medio-lungo periodo: “L’incertezza è per tutti. E su tutto, anche su Inter, Roma e i loro bond. La certificazione arriva da Standard and Poor’s, agenzia di rating che ha ridotto la valutazione delle obbligazioni dei due club, scesa ora da BB— a B+. Sono gli effetti della pandemia, la conseguente incertezza legata ai bilanci dei due club, nello specifico ai mancati introiti – alcuni certi, altri possibili – per colpa dell’emergenza sanitaria mondiale“.

PIRELLI ADDIO? – “Nel medio-lungo periodo la preoccupazioni sono legate soprattutto alla negoziazione del main sponsor. Il contratto con Pirelli scade nel 2021, entro il 2020 l’Inter pensava di chiudere un nuovo accordo al rialzo. L’idea era ottenere almeno 25 milioni a stagione dal futuro partner: sarà ancora possibile dopo la pandemia?“.