Inter, Conte dopo Villa Bellini non ha più segnalato una pista di mercato. Ma ora…

È nata l'esigenza per l'allenatore di avere comunicazioni chiare per il futuro dopo che aveva parlato qualche tempo fa di programmi cambiati in corsa

Eva A. Provenzano

Che serva chiarezza per il futuro lo ha detto Contestesso già dopo il pareggio della sua Inter con lo Spezia. Di lui e del suo rapporto con la società parla La Gazzetta dello Sport questa mattina sottolineando che dopo l'incontro di Villa Bellini "non ha più segnalato un giocatore, consigliato un nome, suggerito una pista". Gli era infatti stato detto che non sarebbe stato possibile fare mercato e per quello si è concentrato sui suoi giocatori in rosa e sul campo.

Adesso però è nata l'esigenza di condividere il futuro, di sapere cosa lo aspetta perché ad un certo punto ha parlato di programmi societari cambiati. Una prova è stata l'acquisto di Hakimiper 40 mln e dopo di lui sono stati chiusi i discorsi per altri acquisti. "Non ci sono segnali che portano a una squadra smantellata, per intendersi. Il rinnovamento della rosa in qualche elemento sarà persino necessario. Ma se l’obiettivo dev’essere quello di diventare protagonisti in Europa, allora il resto dovrà andare di conseguenza". Insomma, Zhang che è dato in arrivo in Italia dovrà chiarire con i suoi uomini, allenatore e dirigenti, l'assetto societario e le intenzioni future.